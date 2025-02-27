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Право

Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза:

  • автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;
  • железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также будет введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Планируется, что приказ введут в действие с 29 марта 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА".

29 января 2025 года Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом. Это было сделано для того, чтобы избежать дефицита ГСМ на внутреннем рынке страны. Этот приказ утратит силу после введения нового.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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