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Знаменитый футболист Гарет Бэйл примет участие в профессиональном турнире по гольфу

Футбол Гольф Карьера Фото: Instagram/garethbale11
Один из самых известных игроков сборной Уэльса Гарет Бэйл, который после ЧМ-2022 объявил о завершении своей футбольной карьеры, выступит в качестве профессионального гольфиста, сообщает Zakon.kz.

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Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Уэльса известил, что дебютирует на профессиональных состязаниях по гольфу.


Футболист покажет свое мастерство игры в гольф на полях Калифорнии (США) со 2 по 5 февраля. Вместе с ним выступят 156 профессионалов, а также любители. Помимо Гарета среди участников немало других звезд: актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, Мэтт Фицпатрик (чемпион США-2022 по гольфу), а также знаменитые гольфисты Люк Дональд и Джордан Спит. Призовой фонд соревнований – 9 млн долларов.


Футбол Гольф Карьера

Фото: Instagram/garethbale11

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста в начале 2023 года. В майке "Реала" он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, четыре раза первенствовал в клубном ЧМ, три раза надевал "золото" испанского первенства, дважды поднимал европейский Суперкубок, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

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