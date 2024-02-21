Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Знаменитый теннисист из Хорватии завершил профессиональную карьеру

Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры Фото: АТР
Рекордсмен по скорости подачи в АТР туре 44-летний Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Титулованный хорватский теннисист опубликовал пост в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Иво Карлович – полуфиналист одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Australian Open-2010, с сербом Душаном Вемичем), в одиночном разряде доходил до четвертьфинала Уимблдона-2009, победитель 10 турниров ATP (из них 8 в одиночном), обладатель Кубка Дэвиса (2005) и командного кубка мира (2006) в составе сборной Хорватии. Он является обладателем рекорда ATP по скорости подачи – 251 км/ч. В мировом рейтинге не поднимался выше 14 места.

"Надеюсь, это сообщение застанет вас в хорошем настроении и с сильным бэкхендом! Некоторые из вас заметили, что я давно не играл на турнирах, и по-прежнему ежедневно спрашивают меня, вернусь ли я в тур и когда. Мне жаль разочаровывать вас, но этим письмом я хочу официально объявить о своем уходе из спорта", – написал Карлович в своих соцсетях.

44-летний хорват отметил, что у него была очень необычная и долгая карьера в теннисе.

"У меня была очень приятная, необычная и долгая карьера, начавшаяся очень скромно, особенно для теннисиста. Хорватия была совсем другой страной в 80-е и 90-е годы, когда я рос, и я очень горжусь своими достижениями и тем, что мне удалось преодолеть. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и людей, которые принимали участие в моем становлении как теннисиста и внесли свой вклад. Без вас этот удачный путь был бы невозможен", – отметил Карлович.
material Материалы

Также один из самых высоких теннисистов в мире (211 см) заявил, что намерен в дальнейшем делиться своими знаниями с новым поколением теннисистов.

"Я останусь рядом с теннисом и постараюсь поделиться своими знаниями и невероятным опытом, полученным в туре, с новыми поколениями теннисистов. Путешествие продолжается, фокус внимания меняется", – написал Карлович.

Последний матч Карлович провел в октябре 2021 года. В финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе хорват уступил Эмилио Гомесу (Эквадор) 3:6, 6:7 (7:9).

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич (№31 WTA) во втором круге "Мастерса" в Дубае (ОАЭ).

Читайте также

Арина Соболенко: Я сыграла просто ужасно

Выйдет ли Рыбакина в четвертьфинал турнира в Дубае? Расклад от Olimpbet

Топовая теннисистка перенесла операцию на запястье

Пахита Амири
Хорватия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Серия 16 без проигрышных игр
Лучший клуб мира не проигрывает уже 16 матчей подряд
Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич
Арина Соболенко: Я сыграла просто ужасно
Арина Соболенко проиграла Донне Векич
Первая сенсация на "Мастерсе" в Дубае: Арина Соболенко проиграла Донне Векич
Каролина Мухова рассказала, что перенесла операцию на запястье.
Топовая теннисистка перенесла операцию на запястье
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: