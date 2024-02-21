Знаменитый теннисист из Хорватии завершил профессиональную карьеру

Рекордсмен по скорости подачи в АТР туре 44-летний Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Титулованный хорватский теннисист опубликовал пост в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Иво Карлович – полуфиналист одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Australian Open-2010, с сербом Душаном Вемичем), в одиночном разряде доходил до четвертьфинала Уимблдона-2009, победитель 10 турниров ATP (из них 8 в одиночном), обладатель Кубка Дэвиса (2005) и командного кубка мира (2006) в составе сборной Хорватии. Он является обладателем рекорда ATP по скорости подачи – 251 км/ч. В мировом рейтинге не поднимался выше 14 места.

"Надеюсь, это сообщение застанет вас в хорошем настроении и с сильным бэкхендом! Некоторые из вас заметили, что я давно не играл на турнирах, и по-прежнему ежедневно спрашивают меня, вернусь ли я в тур и когда. Мне жаль разочаровывать вас, но этим письмом я хочу официально объявить о своем уходе из спорта", – написал Карлович в своих соцсетях.

44-летний хорват отметил, что у него была очень необычная и долгая карьера в теннисе.

"У меня была очень приятная, необычная и долгая карьера, начавшаяся очень скромно, особенно для теннисиста. Хорватия была совсем другой страной в 80-е и 90-е годы, когда я рос, и я очень горжусь своими достижениями и тем, что мне удалось преодолеть. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и людей, которые принимали участие в моем становлении как теннисиста и внесли свой вклад. Без вас этот удачный путь был бы невозможен", – отметил Карлович.

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Также один из самых высоких теннисистов в мире (211 см) заявил, что намерен в дальнейшем делиться своими знаниями с новым поколением теннисистов.

"Я останусь рядом с теннисом и постараюсь поделиться своими знаниями и невероятным опытом, полученным в туре, с новыми поколениями теннисистов. Путешествие продолжается, фокус внимания меняется", – написал Карлович.

Последний матч Карлович провел в октябре 2021 года. В финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе хорват уступил Эмилио Гомесу (Эквадор) 3:6, 6:7 (7:9).

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Донны Векич (№31 WTA) во втором круге "Мастерса" в Дубае (ОАЭ).