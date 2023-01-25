В Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами

Фото: pixabay

Прокуратурой Тараза совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города выявлен факт торговли новорожденными детьми, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: