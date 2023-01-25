В Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами
Фото: pixabay
Прокуратурой Тараза совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города выявлен факт торговли новорожденными детьми, сообщает Zakon.kz.
По данному факту, как сказано в сообщении городской прокуратуры, 12 января 2023 года начато досудебное расследование по ст. 135 ч.1 УК РК.
Отмечено, что задержаны два медицинских работника Таразской городской многопрофильной больницы.
"Данные лица в соответствии со ст. 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры города". Пресс-служба прокуратуры Тараза
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