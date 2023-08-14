Крупную перестрелку предотвратили полицейские в Актау

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт возможных криминальных разборок в областном центре с применением огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, у подозреваемых при обыске обнаружен и изъят арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 единиц боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели "Uzi" с двумя магазинами.

"Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", – рассказали в ведомстве.





Назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что в ВКО нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами.

