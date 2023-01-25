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Премьер Японии назвал старение населения серьезной угрозой

Стареющее население Японии Фото: pixabay
Низкий уровень рождаемости и старение населения Японии представляют собой серьезную угрозу для общества, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Политик пообещал решить эту проблему с помощью нового правительственного агентства, сообщает Zakon.kz.

Уровень рождаемости снижается во многих развитых странах, но в Японии эта проблема стоит особенно остро. В настоящее время Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту – 49 лет, уступая лишь Монако – 55 лет, сообщает The Guardian.

По данным Фумио Кисида, в 2022 году число рождений в стране упало до 800 тыс. человек. Он отметил, что внимание на политике в отношении детей – это неотложный вопрос.

Политик напомнил о намерении создания агентства по делам детей и семей. Агентство будет поддерживать родителей и обеспечивать экономическую устойчивость. 

Кисида добавил, что в конечном итоге он хочет, чтобы правительство удвоило свои расходы на программы, связанные с детьми.

"Мы должны построить социальную экономику, ориентированную на детей, чтобы обратить вспять низкий уровень рождаемости".Фумио Кисида

Население Японии составляет 125 млн человек, и она уже давно борется с проблемой, как обеспечить быстро растущее число пожилых людей.

Предыдущие усилия Японии по стимулированию людей рожать больше детей имели ограниченный эффект, несмотря на субсидии на беременность, роды и уход за детьми.

Некоторые эксперты говорят, что государственные субсидии по-прежнему ориентированы на родителей, у которых уже есть дети, а не на устранение трудностей, которые отталкивают молодых людей от создания семьи.

Уровень рождаемости замедляется во многих странах, включая ближайших соседей Японии, из-за таких факторов, как рост стоимости жизни, увеличение числа женщин, выходящих на работу, и решение заводить детей позже.

На прошлой неделе официальные данные показали, что население Китая сократилось в 2022 году, впервые за более чем 60 лет.

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