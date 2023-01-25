В Казахстане определили, сколько времени школьники должны проводить за компьютером

Приказом Минздрава от 18 января 2023 года внесены дополнения в "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение, согласно которому непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом и ноутбуком в течение учебного часа должна составлять:

в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут;

во 2-3 классах – не более 20 минут;

в 4-5 классах – не более 25 минут;

в 6-8 классах – не более 25 минут;

в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

При этом указывается, что максимально допустимое количество занятий в предшкольных классах – не более четырех продолжительностью 25 – 30 минут. Перерывы между занятиями должны составлять не менее 10 минут.

Кроме того, исключено требование о том, что аудитории, учебные кабинеты, лаборатории должны размещаться на надземных этажах.

При этом говорится, что помещения в подвальном и цокольном этажах объекта размещаются в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В прежней редакции была норма, согласно которой эксплуатация помещений для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначения не допускалась в подвальных и цокольных этажах зданий.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2023 года.