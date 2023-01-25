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Мэрилин Мэнсон урегулировал иск о сексуальном насилии с актрисой из "Игры престолов"

Мэрилин Мэнсон урегулировал иск о сексуальном насилии с актрисой из "Игры престолов" Фото: Instagram/esmebianco
Актриса Эсме Бьянко и Мэрилин Мэнсон заключили внесудебное соглашение по иску о сексуальном насилии, который она подала против него и его компании Marilyn Manson Records, Inc. в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Условия соглашения между сторонами неизвестны, сообщает Rolling Stone.

Актриса, снимавшаяся в сериале "Игра престолов", утверждала, что певец изнасиловал и подверг ее сексуальному насилию. 

Она познакомилась с Мэнсоном в Лондоне. По ее словам, певец уговорил ее переехать в Лос-Анджелес, чтобы сняться в музыкальном клипе, который так и не вышел, и в фильме, который так и не сняли.

Бьянко также утверждала, что в один момент он запер ее в спальне, чтобы она не смогла убежать, а также заставлял ее бесплатно готовить еду и убирать квартиру.

Бьянко была одной из более чем десятка женщин, выступивших с обвинениями в сексуальном насилии против Мэнсона.

Сам Мэрилин Мэнсон отвергал все обвинения.

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