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Культура и шоу-бизнес

С Мэрилина Мэнсона сняли обвинения в домашнем и сексуализированном насилии

С Мэрилина Мэнсона сняли обвинения, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 07:30 Фото: Instagram/marilynmanson
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) не предстанет перед судом по обвинениям в насилии в связи с истечением срока давности по делам, которые были заведены против него, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC, обвинения в домашнем насилии против знаменитости вышли за рамки срока давности и состав преступления доказать невозможно.

В прокуратуре добавили, что по-прежнему привержены поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуализированного насилия, когда это возможно с юридической точки зрения.

До этого Мэрилин Мэнсон отозвал свой иск о клевете против звезды сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд.

Мэнсон подал в суд на Вуд и ее подругу Ильму Гор еще в марте 2022 года за умышленное причинение морального вреда и клевету с целью разрушить его карьеру. Иск был отклонен, рокера обязали выплатить около 500 тыс. долларов на гонорары адвокатов.

Ранее угодивший в реабилитационный центр Моргенштерн обрадовал поклонников.

Аксинья Титова
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