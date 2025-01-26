С Мэрилина Мэнсона сняли обвинения в домашнем и сексуализированном насилии
По информации телеканала NBC, обвинения в домашнем насилии против знаменитости вышли за рамки срока давности и состав преступления доказать невозможно.
В прокуратуре добавили, что по-прежнему привержены поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуализированного насилия, когда это возможно с юридической точки зрения.
До этого Мэрилин Мэнсон отозвал свой иск о клевете против звезды сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд.
Мэнсон подал в суд на Вуд и ее подругу Ильму Гор еще в марте 2022 года за умышленное причинение морального вреда и клевету с целью разрушить его карьеру. Иск был отклонен, рокера обязали выплатить около 500 тыс. долларов на гонорары адвокатов.
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