Закупщики столкнулись с абсурдной ситуацией, граничащей с мошенничеством

Недобросовестные поставщики пытаются получить легкие деньги с госзакупок. Об этом говорят все чаще поступающие в Zakon.kz обращения организаций, которые при проведении госзакупок по информационно-правовому обслуживанию сталкиваются с абсурдной ситуацией, граничащей с мошенничеством.

Судя по обращениям пользователей, в последнее время, применив упрощенную процедуру регистрации, предоставленную государством добросовестным предпринимателям, неким централизованным образом был создан ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не обладая ни необходимым опытом, ни материально-производственной и кадровой базой, они, тем не менее, начали принимать активное участие в закупках услуг по информационно-правовому обслуживанию, то есть доступу к базам данных правовой информации и т.п. Для реализации своих замыслов они избрали способ запроса ценовых предложений при проведении государственных закупок.

Действующая система государственных закупок устроена таким образом, что не подразумевает проверку соответствия описания закупаемых товаров, работ, услуг предложениям потенциальных поставщиков.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках. По истечении срока представления ценовых предложений веб-порталом государственных закупок производятся автоматическое сопоставление ценовых предложений и подведение итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Отклонение ценовых предложений на основании того, что потенциальный поставщик элементарно не обладает необходимыми ресурсами для удовлетворения потребностей заказчика, не допускается. Государство здесь исходит из презумпции добросовестности потенциальных поставщиков.

Воспользовавшись этим, ряд организаций и ИП смело принимают на себя обязательства обеспечивать информационно-правовое обеспечение деятельности заказчиков. Но сами они этим заниматься не собираются. Вместо этого предлагают заказчику пользоваться услугами некоего сайта, с которыми у них якобы имеются договорные отношения. То, что качество информации, представленной на этом сайте, заказчика совершенно не удовлетворяет, их не волнует. С таким же успехом они могли бы предложить заказчикам воспользоваться и услугами обычных поисковых систем.

При этом угроза оказаться в реестре недобросовестных поставщиков их почему-то не беспокоит. Очевидно, потому, что данные организации созданы в расчете на недолгое существование и получение легких денег с государственных закупок. А организатор таких закупок в итоге оказывается без необходимой для обеспечения его деятельности информации и с перспективой долгого судебного разбирательства.

Между тем один из таких процессов в настоящее время проходит в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы. Заказчиком было опубликовано электронное уведомление, зарегистрирован проект соглашения, в котором четко указаны сроки оказания услуг, технические характеристики и существенные условия, в том числе срок оказания услуг – в течение 15 дней с момента заключения договора. Победителем веб-порталом государственных закупок было признано некое ТОО, предложившее минимальную цену.

Но, как выяснилось, сразу после этого фирма предложила получать услуги по договору у другого ТОО. Единственным подтверждающим документом об их партнерстве было письмо, других документов не представлено. Заказчик, поневоле воспользовавшись услугами данного предприятия, выявил множество фактов несоответствия заявленной технической спецификации и ненадлежащего качества предоставляемой информации и обратился с жалобой к поставщику на неработающие и некорректно работающие функции информационной системы ИС "BestProfi", на которой ему было предложено работать.

При этом ответы на жалобы были необоснованными и несостоятельными, не являющимися практическим решением проблем, возникающих в деятельности заказчика, который уже много лет работает непосредственно с аналогичными базами. Все это вынудило его обратиться в суд с иском о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Однако его деятельность оказалась частично парализована, а имеющиеся денежные средства потрачены впустую.

Zakon.kz будет внимательно следить за ходом данного процесса, участники которого надеются, что компетентные государственные органы проявят интерес и дадут оценку сложившейся абсурдной ситуации, а также внесут необходимые изменения в законодательство о государственных закупках.

А организаторам закупок информационно-правового обслуживания советуем внимательно относиться к оформлению документации, воспользовавшись, к примеру, многолетним опытом наших надежных партнеров.