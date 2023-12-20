С какими видами мошенничества казахстанцы часто сталкивались в 2023 году

Интернет-мошенничество с каждым годом приобретает все новые формы. Жертвами злоумышленников сегодня становятся даже хорошо осведомленные граждане. С какими новыми видами мошенничества чаще всего сталкивались казахстанцы в 2023 году, в материале Zakon.kz.

Телефонные звонки от банков и правоохранительных органов, ссылки с вредоносными вирусами, пугающие звонки от родственников – с этими видами интернет-мошенничества сталкивалось большинство граждан, и многие из нас могут вовремя распознать обман. Однако в этом году были распространены и другие мошеннические схемы, нацеленные на отъем средств у казахстанцев. О некоторых из них расскажем подробнее.

Тема благотворительности, особенно когда это касается детей, никогда не теряет актуальности и этим успешно пользуются интернет-мошенники. Играя на эмоциях и жалости граждан, они создают трогательные объявления о сборе средств на лечение, в том числе с привлечением известных людей и блогеров. Но нередко все это оказывается обманом. Фотографии больных детей мошенники берут из интернета и придумывают им биографии и душещипательные истории. При этом интернет-преступники зачастую прикрываются благотворительными фондами, в том числе несуществующими.

Чтобы не попасться на их удочку, нужно всегда проверять подобные истории, обращаться в указанные мошенниками фонды, если злоумышленники используют название реальной организации, а также внимательно изучать реквизиты перед тем, как отправлять деньги на помощь страждущим.

Деньги взаймы

Большое распространение в этом году вновь получили так называемые фишинговые атаки. Через вредоносную ссылку, содержащую вирус, мошенники могут получить доступ к мессенджеру жертвы и разослать сообщение с просьбой одолжить немного денег. Но перевести их необходимо на указанный мошеннический счет. Вирус может попасть в телефон через различные голосования, тесты или конкурсы, в которых и содержится опасный вирус.

Поэтому любые странные ссылки или сообщения, которые вы получаете якобы от родственников или друзей, лучше игнорировать. А последних нужно предупредить о потенциальной угрозе.

Продажа водительских прав

Получить водительские права без экзаменов – еще одна преступная схема, которой виртуозно пользуются мошенники. Злоумышленники размещают объявления с заманчивым предложением получить водительские права без экзаменов и обучения, мол для этого необходимо лишь отправить личные данные и определенную плату за услугу. Мошенники в этом случае не только крадут ваши деньги, но и получают возможность использовать вашу персональную информацию в собственных целях.

Разумеется, никакого иного способа получить права, кроме как сдать экзаменна сегодняшний день не существует.

Как противостоять мошенникам

Чтобы не потерять свои деньги, прежде всего, необходимо соблюдать несколько золотых правил. Во-первых, не передавать личные данные и денежные средства малознакомым или посторонним людям.

Во-вторых, всегда игнорируйте смс-сообщения с сомнительными ссылками от неизвестных контактов, сервисов, компаний. Это могут быть предложения поучаствовать в викторине или акции, получить приз, проголосовать в конкурсе и другие. Ни в коем случае не оставляйте ваши личные данные в формах обратной связи на сомнительных сайтах.

В третьих, внимательно проверяйте не привязаны ли к вашим мессенджерам (например WhatsApp, Telegram) подозрительные устройства, которыми вы не пользуетесь. Выйдите и удалите их немедленно. Также не лишним будет установить на все гаджеты надежный антивирус, который предупредит о потенциальной угрозе.

В четвертых, не поддавайтесь на предложения оформить кредит, ипотеку, получить какие-либо документы, справки, разрешения от третьих лиц, за дополнительную плату. Это можете сделать только вы, никаких альтернативных способов обойти установленные законом процедуры не существует.

Больше информации о том, как сберечь свои средства от мошенников, вы можете найти на специальной странице Отбасы банк – "Остерегайтесь мошенников".