Проветриваемость Алматы намерены улучшить

Во время общественных обсуждений нового генплана Алматы специалисты подняли вопрос сохранения экологического баланса города, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя гендиректора НИИ "Алматыгенплан", активная работа по озеленению позволит вернуть южной столице звание "города-сада". Как отметила Айнур Сарбаева, новый генплан Алматы подразумевает создание устойчивого "экологического" каркаса, который объединит городскую экосистему, поддерживая биоразнообразие.

"В него войдут новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию", – сообщила спикер.

Кроме того, для улучшения проветриваемости города, лучшего рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере будут внесены коррективы в генеральный план застройки с учетом ветрового режима: в новом генплане предусмотрены меры по дальнейшей застройке мегаполиса с учетом "розы ветров" для исключения рисков нарушения воздушной циркуляции.

Фото: Zakon.kz

"Существующий зеленый фонд города, а это около 26 тыс. га, в среднем в год собирает до 1,3 млн тонн пыли, производя до 16 тыс. тонн кислорода. Делая вывод, можно предположить, что наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зеленого фонда". Айнур Сарбаева

При этом операторы – предприятия-природопользователи – в рамках норм Экологического кодекса намерены внедрять новые технологии, в том числе современные пылегазоочистные установки. При условии недостижимости установленных санитарно-гигиенических норм планируется передислокация предприятий в Индустриальную зону или в другие районы Алматинской агломерации.

"Для защиты особо охраняемых природных территорий и недопущения чрезмерной рекреационной нагрузки въезд будет разрешен только на экологически чистых видах транспорта. В настоящее время имеются перехватывающие парковки и работают электротакси. Также не будут выдаваться разрешения на капитальное строительство объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду". Айнур Сарбаева

В новом Генеральном плане для решения данных задач предусмотрены:

создание линейных парковых полос, пересекающих территорию города с юга на север по основным природным рубежам;

организация системы аллей, бульваров, зон отдыха широтной ориентации;

посадка новых садов, скверов, бульваров, аллей, крупных парковых комплексов, эффективно влияющих на оздоровление воздушного бассейна, а также создание системы взаимоувязанных парков и других открытых пространств как в широтном, так и в меридиональном направлениях;

реконструкция, расширение, благоустройство и восстановление существующих скверов, создание новых выразительных ландшафтов.

"В проектном документе уделено большое внимание рекреационным территориям пригорода. В городе будет высажено около 2,5 млн новых деревьев. Активная работа по озеленению позволит вернуть южной столице звание "города-сада", о котором говорил глава государства во время визита в Алматы". Айнур Сарбаева

В Алматы проходят общественные обсуждения нового Генерального плана Алматы, которые продлятся три дня. Это седьмой генплан города.