Проветриваемость Алматы намерены улучшить
По словам заместителя гендиректора НИИ "Алматыгенплан", активная работа по озеленению позволит вернуть южной столице звание "города-сада". Как отметила Айнур Сарбаева, новый генплан Алматы подразумевает создание устойчивого "экологического" каркаса, который объединит городскую экосистему, поддерживая биоразнообразие.
"В него войдут новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию", – сообщила спикер.
Кроме того, для улучшения проветриваемости города, лучшего рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере будут внесены коррективы в генеральный план застройки с учетом ветрового режима: в новом генплане предусмотрены меры по дальнейшей застройке мегаполиса с учетом "розы ветров" для исключения рисков нарушения воздушной циркуляции.
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"Существующий зеленый фонд города, а это около 26 тыс. га, в среднем в год собирает до 1,3 млн тонн пыли, производя до 16 тыс. тонн кислорода. Делая вывод, можно предположить, что наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зеленого фонда".Айнур Сарбаева
При этом операторы – предприятия-природопользователи – в рамках норм Экологического кодекса намерены внедрять новые технологии, в том числе современные пылегазоочистные установки. При условии недостижимости установленных санитарно-гигиенических норм планируется передислокация предприятий в Индустриальную зону или в другие районы Алматинской агломерации.
"Для защиты особо охраняемых природных территорий и недопущения чрезмерной рекреационной нагрузки въезд будет разрешен только на экологически чистых видах транспорта. В настоящее время имеются перехватывающие парковки и работают электротакси. Также не будут выдаваться разрешения на капитальное строительство объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду".Айнур Сарбаева
В новом Генеральном плане для решения данных задач предусмотрены:
- создание линейных парковых полос, пересекающих территорию города с юга на север по основным природным рубежам;
- организация системы аллей, бульваров, зон отдыха широтной ориентации;
- посадка новых садов, скверов, бульваров, аллей, крупных парковых комплексов, эффективно влияющих на оздоровление воздушного бассейна, а также создание системы взаимоувязанных парков и других открытых пространств как в широтном, так и в меридиональном направлениях;
- реконструкция, расширение, благоустройство и восстановление существующих скверов, создание новых выразительных ландшафтов.
"В проектном документе уделено большое внимание рекреационным территориям пригорода. В городе будет высажено около 2,5 млн новых деревьев. Активная работа по озеленению позволит вернуть южной столице звание "города-сада", о котором говорил глава государства во время визита в Алматы".Айнур Сарбаева
В Алматы проходят общественные обсуждения нового Генерального плана Алматы, которые продлятся три дня. Это седьмой генплан города.