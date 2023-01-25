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"Канело" станцевал под казахский хит

Бокс Танец Казахские ритмы Фото: Instagram/canelo
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес показал, что на ринге умеет не только боксировать, но и прекрасно танцевать. Особенно под казахские ритмы, что он наглядно продемонстрировал на своей тренировке, сообщает Zakon.kz.

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Свидетелями зажигательных движений одного из лучших боксеров планеты стали казахстанские мастера кожаной перчатки, которые были на совместных сборах с абсолютным чемпионом мира. А один из наших боксеров Бек Нурмаганбет подтанцовывал с "Канело", показывая свой вариант танца под песню "Тойға шашу" от группы "Меховая 8/1".


"Подготовка, которую мы провели со всемирно известным боксером, абсолютным чемпионом, нашим партнером Саулем "Канело" Альваресом, стала для наших ребят большим опытом. Каждый момент тренировки был полезным и интересным. Подготовка в одном зале с известным мастером кожаных перчаток привела к усилению сотрудничества между двумя странами. "Канело" очень уважает казахскую страну и искусство. Особенно любит танцевать, получая невероятные впечатления от казахских песен".Suleimen Promotions

Как известно, мексиканец запомнился казахстанцам трилогией против нашего легендарного боксера Геннадия Головкина, где зафиксирована ничья и две победы за "Канело".

По словам промоутера Эдди Хирна, Альварес на 2023 год запланировал два поединка. Весной хочет выйти на ринг с британцем Джоном Райдером, а осенью провести реванш с обладателем титула WBA Regular в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.

Куандык Шынасилов
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