Маулен Ашимбаев высказался по поводу возможного избрания его спикером Сената

После выборов в Сенат Парламента Казахстана ожидается избрание спикера палаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Экс-спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Центральной избирательной комиссии поделился с журналистами мнением о том, сможет ли он вновь занять пост председателя палаты.



"Такое решение (утверждение кандидатуры спикера Сената. – Прим. ред.) – это полномочия президента. В соответствии с нашим законодательством кандидатуру спикера предлагает глава государства, после этого депутаты голосуют. А затем решение примет президент". Маулен Ашимбаев

Спикер Сената в Казахстане является вторым лицом государства. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти, полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента.

В Центризбиркоме сегодня вручили значки и удостоверения 31 новому депутату Сената, 21 избранному в результате выборов 14 января и 10 депутатам, которых назначил президент.

24 января стало известно, что Жакип Асанов стал депутатом Сената.