Новым сенаторам вручили значки и удостоверения

Избранным и назначенным президентом сенаторам в Центризбиркоме вручили значки и удостоверения депутатов Сената Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Значки и удостоверения новым сенаторам вручил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров.



"Таким образом, начинаются ваши полномочия в качестве депутатов Сената Парламента РК. Вы стали депутатами Парламента Республики Казахстан – высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть. В связи с проведением внеочередных выборов в Мажилис, назначенных на 19 марта текущего года, вы, как депутаты Сената Парламента, выполняете законодательные функции для всего Парламента по принятию конституционных законов и законов". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

В результате выборов, состоявшихся 14 января 2023 года, в Сенат были избраны 20 депутатов – по одному от каждого региона, а также вместо выбывшего сенатора от Астаны избран Андрей Лукин.

Указами президента от 24 января назначены 10 сенаторов, из них пять – от Ассамблеи народа Казахстана.