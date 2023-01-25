Овечкин стал лидером рейтинга НХЛ по голам в выездных матчах

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место среди игроков Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в гостевых играх, сообщает Zakon.kz.

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Александр Овечкин переписал достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который забил 446 шайб в выездных играх чемпионата НХЛ и плей-офф. 37-летний россиянин стал новым рекордсменом после поединка с "Колорадо Эвеланж" , где он забил один гол. Для форварда "Кэпиталз" эта шайба стала 447-й в гостевых матчах. Сама же встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2.





А вот в списке лучших снайперов НХЛ Александр Овечкин расположился на второй позиции – в его активе 811 шайб. Рекорд по голам в истории Лиги принадлежит Уэйну Гретцки – 894.

