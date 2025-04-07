Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкина с установлением рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает Zakon.kz.

"Я очень за тебя счастлив. Надеюсь, что ты будешь владеть этим рекордом вечно", – сказал Федерер в видеоролике, опубликованном пресс-службой НХЛ в социальных сетях.

6 апреля 2025 года 39-летний Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории Лиги. Овечкин обошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Также Овечкин получил множество поздравительных сообщений от людей, которые являются звездами различных видов спорта: Майкл Джордан, Сидни Кросби, Майкл Фелпс, Симона Байлс, Леброн Джеймс, Марк Мессье, Дерек Джитер, Коди Роудс, Джереми Рёник, Елена Делле Донне, Джейден Дэниелс, Мари-Филип Пулен, Бастер Поузи, Мартин Бродер, Райан Зиммерман, Хилари Найт, Сергей Федоров, Кэтлин Ледеки, Пи Кей Суббан и Том Брэди.

Ранее американский теннисист Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории.