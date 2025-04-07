#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Все о теннисе

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:53 Фото: АТР
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкина с установлением рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает Zakon.kz.
"Я очень за тебя счастлив. Надеюсь, что ты будешь владеть этим рекордом вечно", – сказал Федерер в видеоролике, опубликованном пресс-службой НХЛ в социальных сетях.

6 апреля 2025 года 39-летний Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории Лиги. Овечкин обошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Также Овечкин получил множество поздравительных сообщений от людей, которые являются звездами различных видов спорта: Майкл Джордан, Сидни Кросби, Майкл Фелпс, Симона Байлс, Леброн Джеймс, Марк Мессье, Дерек Джитер, Коди Роудс, Джереми Рёник, Елена Делле Донне, Джейден Дэниелс, Мари-Филип Пулен, Бастер Поузи, Мартин Бродер, Райан Зиммерман, Хилари Найт, Сергей Федоров, Кэтлин Ледеки, Пи Кей Суббан и Том Брэди.

Ранее американский теннисист Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
В шаге от мирового финала: юниорская сборная Казахстана по теннису выступила достойно в Кучинге
Все о теннисе
18:58, Сегодня
В шаге от мирового финала: юниорская сборная Казахстана по теннису выступила достойно в Кучинге
Американский теннисист Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории
Все о теннисе
16:33, Сегодня
Американский теннисист Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории
Дэвид Бекхэм преподнес Арине Соболенко подарок
Все о теннисе
15:56, Сегодня
Дэвид Бекхэм преподнес Арине Соболенко подарок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: