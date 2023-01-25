Владимиру Высоцкому – 85 лет: малоизвестные факты из жизни актера

Советскому поэту, актеру театра и кино сегодня, 25 января 2023 года, исполнилось бы 85 лет. В материале представлены интересные эпизоды из его жизни, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для аудиоспектакля "Алиса в Стране чудес" Владимир Семенович написал несколько десятков песен. Спектакль записывали около двух лет. Практически у каждого персонажа был собственный музыкальный номер.

Но, как сказано в материале РИА Новости, "худсовет положил уже отпечатанный тираж "на полку", назвав работу "малохудожественной". Высоцкий обратился за помощью к Белле Ахмадулиной.

В своей статье в "Литературной газете" она поздравила читателей с Новым годом… и выходом пластинки "Алиса в Стране чудес". После такой публикации в одной из центральных газет худсовет отступил. Пластинки (это был двойной альбом) буквально смели с полок магазинов.

"Ну, погоди!"

При создании мультфильма "Ну, погоди!" режиссер Вячеслав Котеночкин планировал для озвучки пригласить Высоцкого. Но худсовет отклонил его кандидатуру.

Тем не менее фрагмент, озвученный Высоцким, вошел в дебютную серию "Ну, погоди!". В сцене, когда Волк лезет за Зайцем на балкон, он насвистывает "Песню о друге": Котеночкин взял фрагмент фонограммы фильма "Вертикаль".

Также среди малоизвестных произведений Высоцкого – добрая и веселая "Поэма для детей" про двух друзей – Витьку Кораблева и Ваню Дыховичного. Поэма вышла уже после смерти Высоцкого, в конце 1980-х, в журнале "Пионер".

Еще один факт – однажды Владимир Семенович сыграл эпизодическую роль в любительском фильме, снятом его соседями. Несколько подростков из дома на Малой Грузинской обзавелись бытовой кинокамерой и, подобно родителям-кинематографистам, решили снять собственный фильм – про шпионов.

"Ребята подошли к Владимиру Семеновичу и попросили машину для кино. Он не только разрешил, но и согласился сыграть шофера главного шпиона. Надел неприметную серую кепчонку и с удовольствием катал юных "кинематографистов" по окрестным дворам", – говорится в публикации.

И в заключение разговорные импровизации актера записал на магнитофон его педагог и писатель Андрей Синявский. В их числе была "Дама с собачкой" в изложении "соседа по коммуналке" – эдакого хитрого забулдыги, который пришепетывал и вставлял дворовые словечки.

Много лет спустя на съемках фильма "Место встречи изменить нельзя" никак не могли найти новых красок для роли карманника Кирпича. Тогда Высоцкий рассказал ему "про собачку" – тем же шепелявым говорком.

Актер мастерски перехватил эту интонацию – и образ сложился, а фраза "кофелек-кофелек, какой кофелек!" мгновенно "пошла в народ".

Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он – лауреат Государственной премии СССР ("за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен", 1987, посмертно).

Театральная биография Высоцкого связана главным образом с работой в Театре на Таганке. Дебют Высоцкого в кино состоялся в 1959 году, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме "Сверстницы".

Владимир Высоцкий скончался от инфаркта миокарда во сне 25 июля 1980 года в своей квартире на Малой Грузинской. Он написал более 600 песен и сыграл около 20 крупных ролей в кино.