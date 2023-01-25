Пенсионные деньги казахстанцев вложат в облигации холдинга "Байтерек"

В Национальном банке Казахстана рассказали, что в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях", – говорится в сообщении Нацбанка.

Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства.



Как отметили в Нацбанке, пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО "НУХ "Байтерек" на возвратной основе по рыночной доходности. Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана.



По итогам 2022 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Национального банка, снизилась по сравнению со средними значениями за предыдущие периоды и составила 6,55%.