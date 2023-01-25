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Законодательство РК

Подробности продажи новорожденного ребенка в Таразе рассказали в полиции

Подробности продажи новорожденного ребенка в Таразе рассказали в полиции Фото: pixnio
В Таразе женщина купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны две акушерки городской многопрофильной больницы.

"В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя жительница Тараза купила новорожденную девочку у акушерок за 1 500 000 тенге. Пресс-служба Жамбылской области

В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Новорожденный ребенок помещен в дом малютки. Расследование продолжается.

Начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК ("Торговля несовершеннолетними").

Прокуратурой Тараза совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города выявлен факт торговли новорожденными детьми.

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