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Мальчик из Бангладеш играл с друзьями в прятки и оказался в Малайзии

мальчик оказался в другой стране Фото: pixabay
Мальчик из Бангладеш по имени Фахим спрятался в грузовом контейнере, играя в прятки с друзьями. Он заснул и его отправили в Малайзию, сообщает Zakon.kz.

Фахим находился в контейнере шесть дней без еды и воды. Его обнаружили сотрудники малайзийского порта, сообщает Oddity Central.

Мальчик не разговаривал на местном языке, сотрудники порта вызвали полицию. Они выяснили, что он играл в прятки с друзьями и спрятался в контейнере. Несмотря на крики о помощи, никто не отозвался. 

Прибывшие медики забрали ослабевшего мальчика в больницу, им удалось стабилизировать его состояние.

После выздоровления его вернут домой.


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Данияр Кунафин
Интересное Бангладеш
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