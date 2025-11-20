#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Мир

Медуза убила двухлетнего мальчика в Малайзии

ядовитые медузы, укус медуз, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:56 Фото: pixabay
В Малайзии маленький мальчик из России умер через четыре дня после ожога от укуса медузы, сообщает Zakоn.kz.

Как пишет портал Free Malaysia Today, двухлетний мальчик погиб на малайзийском острове Лангкави спустя четыре дня после того, как его в море атаковала медуза.

"Двухлетний Владимир скончался в больнице Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре, штат Кедах", – пишет издание.

Отец ребенка заявил, что у его сына возникли серьезные осложнения после укуса.

"Владимир и его мать Ольга плавали на мелководье на пляже Пантай-Ченанг, когда внезапно ребенок закричал от боли. Ольга поспешно вытащила его на берег, но он перестал дышать", – рассказал порталу отец погибшего мальчика.

Мужчина поделился, что благодарен медикам за то, что они сделали все возможное для спасения ребенка, отметив, что семья не рассматривает возможность подачи судебного иска.

"Тем не менее он надеется, что этот инцидент послужит предупреждением другим посетителям о наличии медуз в водах Лангкави и об опасности, которую они представляют", – цитирует слова мужчины портал.

Родители мальчика планируют кремировать ребенка в Малайзии, а затем забрать его прах домой – в Россию.

Ранее стало известно, что осы ужалили малыша 150 раз в США. В штате Джорджия двухлетний Бекхэм Рид во время игры с двоюродными братьями случайно потревожил осиное гнездо. Насекомые набросились на мальчика и облепили его с головы до ног.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Российские туристы пострадали от медуз на популярном курорте
03:30, 27 марта 2025
Российские туристы пострадали от медуз на популярном курорте
Мальчик из Бангладеш играл с друзьями в прятки и оказался в Малайзии
17:34, 25 января 2023
Мальчик из Бангладеш играл с друзьями в прятки и оказался в Малайзии
Бодибилдер умер в Малайзии после соревнований
07:30, 27 июня 2024
Бодибилдер умер в Малайзии после соревнований
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: