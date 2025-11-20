Медуза убила двухлетнего мальчика в Малайзии

В Малайзии маленький мальчик из России умер через четыре дня после ожога от укуса медузы, сообщает Zakоn.kz.

Как пишет портал Free Malaysia Today, двухлетний мальчик погиб на малайзийском острове Лангкави спустя четыре дня после того, как его в море атаковала медуза.

"Двухлетний Владимир скончался в больнице Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре, штат Кедах", – пишет издание.

Отец ребенка заявил, что у его сына возникли серьезные осложнения после укуса.

"Владимир и его мать Ольга плавали на мелководье на пляже Пантай-Ченанг, когда внезапно ребенок закричал от боли. Ольга поспешно вытащила его на берег, но он перестал дышать", – рассказал порталу отец погибшего мальчика.

Мужчина поделился, что благодарен медикам за то, что они сделали все возможное для спасения ребенка, отметив, что семья не рассматривает возможность подачи судебного иска.

"Тем не менее он надеется, что этот инцидент послужит предупреждением другим посетителям о наличии медуз в водах Лангкави и об опасности, которую они представляют", – цитирует слова мужчины портал.

Родители мальчика планируют кремировать ребенка в Малайзии, а затем забрать его прах домой – в Россию.

