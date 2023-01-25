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Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена на всей территории

Украина Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры, сообщает Zakon.kz.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2 Украине.
  • Несмотря на решение поставлять танки Украине, Германия будет придерживаться принципа избегания эскалации между Российской Федерацией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
  • Шольц утверждает, что Германия не будет отправлять самолеты и солдат на Украину.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение Германии отправить Украине танки Leopard, которые, по его мнению, вместе с британскими Challenger 2 усилят "огневую мощь" украинских сил.
  • Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сообщает местная газета Correio da Manha со ссылкой на источники.
  • Финляндия готовится к участию в проекте поставок танков Leopard Украине, сообщил на брифинге министр обороны Микко Савола.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов после решения Германии отправить Киеву танки Leopard 2 предложил запретить экспорт в ФРГ удобрений и энергоносителей.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.
  • Президент США Джо Байден в 23:00 по времени Астаны выступит с заявлением по военной помощи Киеву.
  • Киев не хочет заключать с Москвой соглашение наподобие "Минска" – глава МИД Украины.
  • Бывший глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы офиса президента Украины.
  • НАТО не была и не будет стороной конфликта в Украине, альянс не направляет в страну своих солдат или самолеты – Столтенберг.
  • Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны ЕС должны вместе "делать больше" для "защиты Украины", потому что они все "сражаются против России".
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала слова Бербок: "Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что вы не слышали".
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры: "Мы никогда не додумались до того, чтобы отменить Бетховена, Баха или О'Генри, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и Достоевского, и Толстого. А мы без мировой классики жить не будем".
Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине НАТО Захарова Мария Путин Владимир Великобритания Германия Португалия США Финляндия
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