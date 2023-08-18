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Ситуация в Украине: воздушная тревога звучит по всей стране, пропал воевавший за ВСУ британский наемник

Украина Фото: pixabay
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Zakon.kz.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter.
  • В Херсонской области запретили использовать беспилотники.
  • Атаки Киева по объектам в Крыму в администрации президента США Джо Байдена считают пустой тратой ресурсов, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.
  • Канада ввела санкции против трех судов в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России, сообщает правительство страны.
  • Воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести в Украине, сообщает газета Daily Telegraph.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала солдатам ВСУ обратить оружие против киевского режима или сдаться. Комментарий дипломата размещен на сайте ведомства.
  • Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов.
  • Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
  • Создание комиссии по изучению "российского влияния" в Польше, закон о которой вызвал критику в отношении властей как внутри страны, так и за ее пределами, отложено, сообщил в интервью агентству РАР глава парламентской юридической комиссии Марек Аст.
  • В Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, сообщает в пятницу Госбюро расследований (ГБР) в телеграм-канале.
  • Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в "выведении средств", сообщает в пятницу украинское издание "Страна".
  • Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что на фоне краха социально-экономического благополучия Запад разжигает русофобию, желая переложить вину за все беды на РФ.
  • Глава Комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin выступила в пятницу за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине.
  • Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

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Редакция Zakon.kz
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