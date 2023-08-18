Ситуация в Украине: воздушная тревога звучит по всей стране, пропал воевавший за ВСУ британский наемник
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Zakon.kz.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter.
- В Херсонской области запретили использовать беспилотники.
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- Канада ввела санкции против трех судов в Москве, а также 15 физических лиц в рамках мер против России, сообщает правительство страны.
- Воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести в Украине, сообщает газета Daily Telegraph.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала солдатам ВСУ обратить оружие против киевского режима или сдаться. Комментарий дипломата размещен на сайте ведомства.
- Сотрудники военкомата вручают повестки верующим, приехавшим на крестный ход в город Почаев Тернопольской области на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов.
- Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
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