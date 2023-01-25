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Жена Ильи Ильина провела обряд беташар

Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар Фото: Instagram/ilyailyinforever
Казахстанский спортсмен Илья Ильин рассказал об участии своей жены Татьяны Гордиенко в казахском традиционном обряде беташар, сообщает Zakon.kz.

Ильин опубликовал видео обряда на своей странице в Instagram.

"Как сын казахского народа, казахской земли, я уважаю наши традиции. Поэтому, когда нас пригласили провести церемонию беташар, мы без колебаний согласились!"Илья Ильин

Илья Ильин и Татьяна Гордиенко поженились 12 января. Бизнесвумен родилась в Павлодаре, а затем переехала в Алматы. Спустя некоторое время отправилась в Астану, где начала активно развивать собственный бизнес.

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