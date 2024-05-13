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Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд

Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 07:16 Фото: скриншот
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал, что в прямом эфире одной из телепередач его почти трехмесячной дочке Айли провели казахский национальный обряд “бесикке салу”, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Ильин опубликовал видео и написал пост о том, почему он так уважает традиции.

"Такой прекрасный национальный обряд совершает по приглашению мудрая, добрая бабушка, у которой много детей и внуков. Делается он для того, чтобы малышка выросла умной, доброй, здоровой, счастливой девочкой и прожила долгую, счастливую жизнь в большой дружной семье!" – написал молодой отец.

Как рассказал Ильин, перед укладкой ребенка в колыбель ее очищают пламенем. Это называется "аластау" и означает уничтожение всего плохого в колыбели. Сверху к деревянной люльке привязан "тумар" или амулет, который, как считается, защищает ребенка от плохого. Конфеты и другие сладости опускаются через отверстие в центре люльки, которое используется для того, чтобы ребенок оставался чистым и сухим, а бездетные женщины берут эти сладости для быстрой беременности.

"Приглашенная пожилая бабушка пеленает ребенка после того, как подготовила в таком порядке колыбель. При этом нужно убедиться, что малышу комфортно и тепло. Завязка, которая обвивает руки ребенка, называется "хол бау", чтобы ребенок не выскользнул из колыбели, а завязка, которая обвивает ноги ребенка, называется "аяах бау", она предназначена, чтобы ребенок вырос с прямыми ногами. Затем ребенка укладывают в колыбель и накрывают семью специальными предметами, которые, как считается, могут повлиять на будущее малыша. Например, дорогой материал или мех является символом богатства и высокого статуса в обществе. Под подушку девочки кладут зеркало, гребни и ожерелья, символизирующие красоту. И еще считается, что женский платок – это не одежда, а дорога жизни, поэтому кладут платок, символизируя дорогу жизни широкой и открытой. Вот такой замечательный обряд сделали нашей Айли! А я желаю, чтобы у каждого малыша было все, что заложено в этом уникальном обряде национальных традиций", – написал Илья Ильин.

Ранее сообщалось, что Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли. Недавно супруги сделали неожиданное признание о разнице в возрасте.


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