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В Астане в два раза увеличат количество инватакси

встреча с акимом Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как в городе создают условия для людей с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.


встреча с акимом

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


"Для нас очень важно создавать условия для людей с особыми потребностями. Сегодня встретился с представителями разных общественных организаций, которые оказывают социальные и реабилитационные услуги для данной категории людей. Поднимались вопросы по инватакси, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортному лечению, расширению сети реабилитационных центров и др.", – написал аким столицы.


встреча с акимом

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


По его словам, реабилитационную помощь в городе получают более 27 тыс. людей с ограниченными возможностями, среди них 7 тыс. детей.


встреча с акимом

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


"В столице мы строим ряд социального жилья, где на первых этажах будем открывать социальные объекты. Это детские центры, медицинские объекты, в том числе реабилитационные центры. Кроме того, в текущем году планируем увеличить количество инватакси почти в два раза, таким образом, сможем охватить большее количество людей. Вопросы, которые поступили на встрече, взяли в работу, по системным вопросам будем работать с министерствами. Будем на постоянной основе встречаться с представителями общественных организаций, совместно работать над созданием условий для наших жителей", – резюмировал Касымбек.

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