Количество инватакси увеличили в 3 раза в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об увеличении в три раза количества инватакси в городе.

Официальный сайт столичного акимата приводит его слова.

"На постоянной основе встречаюсь с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций, родителями, воспитывающими особенных детей. Совместными усилиями улучшаем условия для людей с особыми потребностями.

Обсудили вопросы инватакси, доступности безбарьерной среды для маломобильных групп населения, доступности тротуаров и остановок и др. При благоустройстве новых общественных пространств и дворов, пеших тротуаров и дорог изначально учитываем интересы всех категорий людей.

Фото: акимат города Астаны

Также важный вопрос – инватакси. Ежегодно увеличиваем количество инватакси. К примеру, если ранее было 50 машин, то первым этапом увеличили их до 113 машин. Сейчас же количество инватакси составляет уже 147 машин. Но и это не в полной мере покрывает потребности города. Поэтому и дальше будем увеличивать их количество.

Кроме того, в школах и детских садах продолжаем открывать кабинеты поддержки инклюзии, обучать специалистов для работы с данной категорией людей. Также на базе колледжа обучаем детей с особыми потребностями новым специальностям и др.

Поступившие на встрече вопросы взяли в работу", – написал аким столицы.