Количество инватакси увеличили в 3 раза в Астане
Официальный сайт столичного акимата приводит его слова.
"На постоянной основе встречаюсь с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций, родителями, воспитывающими особенных детей. Совместными усилиями улучшаем условия для людей с особыми потребностями.
Обсудили вопросы инватакси, доступности безбарьерной среды для маломобильных групп населения, доступности тротуаров и остановок и др. При благоустройстве новых общественных пространств и дворов, пеших тротуаров и дорог изначально учитываем интересы всех категорий людей.
Фото: акимат города Астаны
Также важный вопрос – инватакси. Ежегодно увеличиваем количество инватакси. К примеру, если ранее было 50 машин, то первым этапом увеличили их до 113 машин. Сейчас же количество инватакси составляет уже 147 машин. Но и это не в полной мере покрывает потребности города. Поэтому и дальше будем увеличивать их количество.
Кроме того, в школах и детских садах продолжаем открывать кабинеты поддержки инклюзии, обучать специалистов для работы с данной категорией людей. Также на базе колледжа обучаем детей с особыми потребностями новым специальностям и др.
Поступившие на встрече вопросы взяли в работу", – написал аким столицы.
Фото: акимат города Астаны