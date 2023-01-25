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В Китае создали летающий будильник

разработка Фото: скриншот видео
Будильник с пропеллером под названием Flying Alarm Clock создали в Китае, сообщает Zakon.kz.

Разработчики добавили подсветку и встроенный динамик, который активирует звуковой сигнал. Чтобы владелец не мог его легко отключить, устройство запускает пропеллер и летает по комнате, пока владелец не поймает будильник и не поставит обратно на место.

"Простенький будильник, который не оставит вам шансов на "еще пять минуток". Пока вы не встанете и не найдете пропеллер, он не заткнется", - отметил паблик "Вокругтехно" в Telegram.

Уточняется, что корпус Flying Alarm Clock сделан из пластика, а для его работы необходимо 5 батареек.

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