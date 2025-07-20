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Наука и технологии

В Китае создали "умный" беспилотник с искусственным интеллектом

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 02:30 Фото: unsplash
В Китае создан беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом, который будет использоваться в районах стихийных бедствий, сообщает Zakon.kz.

По информации гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP), размах крыльев БПЛА составляет 2,6 метра, а его длина – 1,8 метра. Аппарату не нужна взлетная полоса, так как он взлетает и садится в вертикальном положении.

Кроме камер и сенсоров в него также встроен искусственный интеллект. С помощью них аппарат может автоматически выделять цель, планировать маршрут и избегать опасности.

"БПЛА может быстро достигнуть точки назначения и собрать необходимую информацию, используя сенсоры и камеру, а затем быстро оценить масштаб бедствия", – заявили создатели воздушного судна.

Дизайн БПЛА позволяет ему лететь с более высокой скоростью, чем квадрокоптер, а возможность вертикальных взлета и посадки делает его мобильным и создает больше возможностей для размещения.

Летательный аппарат уже протестировали в горном районе провинции Сычуань во время учений по спасательным операциям.

Ранее выяснилось, что в Японии создадут трехметрового человекоподобного робота для спасательных работ.

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Аксинья Титова
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