Как выработать полезные привычки, рассказал эксперт

Клинический психолог Денис Долгов дал ряд советов для закрепления полезных привычек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, чтобы делать что-то полезное, регулярно без споров и уговаривания себя, нужно, чтобы это стало рутинным, привычным действием.

"Пообещайте себе, что будете закреплять новую привычку в течение 30 дней, а после этого у вас будет право от нее отказаться. Не ставьте глобальных целей, привычка, которую вы хотите закрепить, должна быть максимально простой, односложной. Первые 30 дней вы должны железно соблюдать данное себе обещание", – написал он в Telegram.

Психолог советует сформировать предварительный ритуал, например, 5 раз щелкнуть пальцами перед тем, как пойти готовить здоровый обед. Долгов уточнил, что на практике такой странный совет помогает закрепить любую привычку.

Для введения новой привычки эксперт также рекомендует создавать больше "напоминалок" и первое время награждать себя за достигнутые результаты. Можно даже рассказывать всем вокруг о своих успехах, добавил Долгов.

"Как только вам в голову придет ужасно важная причина, по которой необходимо отменить запланированное дело, запишите ее. Делайте это регулярно и со временем поймете, что набор отговорок у вас один и тот же и все они незначительны. А если вы хотите заменить одну привычку другой, запомните: они должны быть равноценными", – отметил эксперт.