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Как приобрести полезные привычки, не меняя образ жизни – советы

Как приобрести полезные привычки, не меняя образ жизни, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 07:59 Фото: pixabay
Многие задаются вопросом, как приобрести полезные привычки, не меняя образ жизни. Для этого психологи советуют присматриваться к поведению друзей и обращать внимание на свой внутренний ритм, сообщает Zakon.kz.

Вот советы, которые помогут добиться желаемого результата быстрее:

1. Придерживаться естественных дедлайнов

Вы когда-нибудь пытались назначить себе несуществующий дедлайн, чтобы повысить свою продуктивность? Если да, то вы знаете, что такой подход редко работает. Только настоящие жесткие сроки действительно подстегивают нас действовать.

При этом они должны быть аргументированы. К примеру, вы не очень любите сдавать кровь, поэтому откладываете процедуру на потом. В то же время вы хотите разобрать все показатели с доктором, что мотивирует вас сделать все в срок.

2. Наблюдать за своим поведением

Проанализируйте, как вы себя ведете, что повторяете раз за разом и каким образом обернуть это в свою пользу. Отмечайте, когда вы выполняете действия, которые хорошо бы превратить в привычку. Если вы уже понемногу осваиваете привычку, которую хотите полноценно внедрить в свою жизнь, самое время ее укрепить.

3. Прислушиваться к своему внутреннему ритму

У каждого из нас есть определенный период, на который приходится пик продуктивности. Например, в понедельник, по утрам или после 21:00. Используйте эти знания. Если привычка особенно важна для вас, придерживайтесь ее в свое продуктивное время. Не оставляйте все на период после работы.

4. Отказываться от привычного

Когда уже существующие привычки прерываются, нам гораздо легче построить на их месте новые. Это можно организовать и самостоятельно. Например, отменить все подписки на YouTube и проанализировать, по каким каналам вы на самом деле скучаете. Не бойтесь периодически отказываться от привычных вещей – это помогает "перезагрузиться" и обновиться.

5. Присматриваться к привычкам друзей

Если у вашего приятеля есть полезная привычка, которую вы хотели бы перенять, попробуйте начать выполнять ее вместе. Скажем, каждое утро он пробегает 3 км. Договоритесь и бегайте вместе — это не только полезно, но и весело.

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