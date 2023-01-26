Ученые выяснили, что древние родственники приматов жили в Арктике

Специалисты Канзасского университета пришли к выводу, что древние родственники приматов жизни в высоких широтах Арктики и проводили половину года в темноте, сообщает Zakon.kz.

Эксперты изучили окаменелости с острова Элсмир в Канаде и пришли к выводу, что 52 млн лет назад на данной территории была теплая болотистая среда.

В журнале PLoS ONE ученые заявили, что провели ряд анализов ископаемых фрагментов челюстей и зубов. В итоге исследователи описали новые виды Ignacius dawsonae и Ignacius mckennai. Оба относительно крупные, что является общей чертой северных млекопитающих. Кроме того, особенности их зубов указывают на то, что животные питались жесткой пищей (орехами и семенами) в течение долгих темных арктических зим, когда трудно было найти более мягкую пищу.

Отмечается, что в эоцене южные широты Северной Америки были домом для многих ранних родственников приматов. Но на севере были обнаружены только эти два животных, что подтверждает ограниченное биоразнообразие арктической экоситсемы по сравнению с более южными, говорится в докладе ученых.