Ученые выяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Американские ученые из Канзасского университета опровергли привычные представления о том, почему жизнь кажется стремительной с годами, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В нем говорится, что ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней.

Команда провела четыре теста, охвативших 2500 человек. Результаты показали, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные.

Чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект "ускоренного времени". Рутинные периоды не всегда кажутся короткими.

"Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется", – отметили авторы.

Ученые предложили два объяснения феномена. Теория роста-погружения – интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени.

Альтернативный вариант – гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности.

Статистический анализ подтвердил: именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего влияет на ощущение быстротечности времени.

Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.