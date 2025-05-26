Ученые выяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).
В нем говорится, что ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней.
Команда провела четыре теста, охвативших 2500 человек. Результаты показали, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные.
Чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект "ускоренного времени". Рутинные периоды не всегда кажутся короткими.
"Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется", – отметили авторы.
Ученые предложили два объяснения феномена. Теория роста-погружения – интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени.
Альтернативный вариант – гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности.
Статистический анализ подтвердил: именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего влияет на ощущение быстротечности времени.
Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.