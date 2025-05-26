#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Наука и технологии

Ученые выяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Улица, город, столбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 06:45 Фото: pexels
Американские ученые из Канзасского университета опровергли привычные представления о том, почему жизнь кажется стремительной с годами, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В нем говорится, что ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней.

Команда провела четыре теста, охвативших 2500 человек. Результаты показали, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные.

Чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект "ускоренного времени". Рутинные периоды не всегда кажутся короткими.

"Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется", – отметили авторы.

Ученые предложили два объяснения феномена. Теория роста-погружения – интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени.

Альтернативный вариант – гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности.

Статистический анализ подтвердил: именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего влияет на ощущение быстротечности времени.

Ранее ученые доказали, что все живые существа светятся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров
Наука и технологии
06:32, Сегодня
Космический аппарат показал один из крупнейших марсианских кратеров
Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад
Наука и технологии
04:30, 26 мая 2025
Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад
Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру
Наука и технологии
23:34, 25 мая 2025
Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: