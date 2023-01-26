Рабочий погиб под завалом руды в Карагандинской области

25 января рабочий компании "Nova Цинк" погиб на карьере под грудой руды, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере, передает АstanaTV. Во время работы мужчина упал в бункер и его завалило рудой. Он скончался от асфиксии.

"По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия. Обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования", — сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.

3 ноября 2022 года в шахте имени Ленина в Карагандинской области погибли четверо рабочих. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. 106 шахтеров удалось эвакуировать.