13 тысяч заявок на легализацию автомобилей одобрено в Казахстане

За первые три дня кампании по легализации иностранных автомобилей одобрено 13 тысяч заявок, новые номера получили почти 900 автовладельцев, сообщает Zakon.kz.

"В настоящее время предварительно одобрено 13 000 заявлений. 879 человек успешно легализовали свои транспортные средства. Им выданы казахстанские техпаспорта и государственные номерные знаки". пресс-служба МВД

Легализация ввезенных в Казахстан автомобилей из других стран началась 23 января. Центры обслуживания населения для автовладельцев в связи с кампанией работают в усиленном режиме.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.