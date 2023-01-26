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Кыргызский фильм "Разбой" с успехом идет в казахстанском прокате

Кыргызский фильм "Разбой" с успехом идет в казахстанском прокате Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres
Прокат криминальной драмы в отечественных кинотеатрах начался 19 января, с самых первых дней вызвав повышенный интерес у казахстанских зрителей.

Основой сюжета послужила реальная история: в городе происходит ряд дерзких разбойных нападений, распутать которые пытается оперативная группа милиционеров. Работая днем и ночью, они почему-то всегда оказываются на шаг позади преступников.

Главные роли в фильме сыграли актеры Атай Омурбеков, Адыл Болорбек уулу, Жылдызбек Касейинов, Бек Бостонбаев, Учкун Абсаламов и др. Режиссерами фильма выступили Азамат Исмаилов и Максат Жумаев.

"В прокате наших кинотеатров и ранее было кино из Узбекистана, Монголии, Азербайджана и Кыргызстана, но такого повышенного интереса оно обычно не вызывало. В этой связи популярность фильма "Разбой" поражает. Бюджет фильма, по словам самих создателей, составил всего $50 000, а рекламное продвижение было только в социальных сетях tik-tok и Instagram, опять же, без крупных расходов. К слову, это стало одной из причиной, по которой фильм не взяли в прокат многие казахстанские кинотеатры. Мы также не испытывали иллюзий касательно коммерческого успеха картины, но в рамках своей международной деятельности, и имея очень хорошие и теплые взаимоотношения с соседними государствами, такими как Узбекистан и Кыргызстан, решили поддержать ее создателей. Каково же было наше удивление, что с самого старта и по сегодняшний день фильм идет на ура. Вечерние сеансы сопровождаются аншлагами, а вокруг фильма сложился определенный ажиотаж. Это пример того, что для выпуска хитового продукта не всегда нужны огромные бюджеты и господдержка".PR-директор компании Kinopark-Kinoplexx Theatres Ерлан Бухарбаев

Кроме того, как отмечает представитель крупнейшей казахстанской киносети, данный пример показателен и в более глобальных масштабах.

"Хотелось бы отметить, что это очень перспективный тренд. Обычно мы считали, что казахстанскому зрителю интересна только местная локация, местные истории и герои. Но то, что наши зрители заинтересовались историей, которая основана на реальных событиях, которая произошла в Кыргызстане, вызывает приятное удивление. Хотелось бы надеяться и верить, что это перерастет в нечто большее, когда мы будем воспринимать страны Центральной Азии как единый рынок кинопоказа. Что через кино мы начнем еще больше сближаться, интересоваться и понимать друг друга. Хотелось бы верить, что кино станет еще одним фактором улучшения дружеских отношений между нашими странами".Ерлан Бухарбаев

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