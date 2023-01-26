Кыргызский фильм "Разбой" с успехом идет в казахстанском прокате

Прокат криминальной драмы в отечественных кинотеатрах начался 19 января, с самых первых дней вызвав повышенный интерес у казахстанских зрителей.

Основой сюжета послужила реальная история: в городе происходит ряд дерзких разбойных нападений, распутать которые пытается оперативная группа милиционеров. Работая днем и ночью, они почему-то всегда оказываются на шаг позади преступников.



Главные роли в фильме сыграли актеры Атай Омурбеков, Адыл Болорбек уулу, Жылдызбек Касейинов, Бек Бостонбаев, Учкун Абсаламов и др. Режиссерами фильма выступили Азамат Исмаилов и Максат Жумаев.

"В прокате наших кинотеатров и ранее было кино из Узбекистана, Монголии, Азербайджана и Кыргызстана, но такого повышенного интереса оно обычно не вызывало. В этой связи популярность фильма "Разбой" поражает. Бюджет фильма, по словам самих создателей, составил всего $50 000, а рекламное продвижение было только в социальных сетях tik-tok и Instagram, опять же, без крупных расходов. К слову, это стало одной из причиной, по которой фильм не взяли в прокат многие казахстанские кинотеатры. Мы также не испытывали иллюзий касательно коммерческого успеха картины, но в рамках своей международной деятельности, и имея очень хорошие и теплые взаимоотношения с соседними государствами, такими как Узбекистан и Кыргызстан, решили поддержать ее создателей. Каково же было наше удивление, что с самого старта и по сегодняшний день фильм идет на ура. Вечерние сеансы сопровождаются аншлагами, а вокруг фильма сложился определенный ажиотаж. Это пример того, что для выпуска хитового продукта не всегда нужны огромные бюджеты и господдержка". PR-директор компании Kinopark-Kinoplexx Theatres Ерлан Бухарбаев

Кроме того, как отмечает представитель крупнейшей казахстанской киносети, данный пример показателен и в более глобальных масштабах.