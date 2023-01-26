Как стать более удачливым по знаку зодиака?

Эксперты по звездам рассказали, как представителям всех знаков зодиака стать более удачливыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, астрологи советуют стараться следовать рекомендациям экспертов, чтобы привязать к себе фортуну и защитить себя от неурядиц.

Овен

Овнам чаще всего мешают их неусидчивость и импульсивность.

Для привлечения и сохранения удачи вам периодически нужно замедляться. Можно попробовать медитировать, а также почаще общаться со спокойными людьми, которые предпочитают в свободное от работы время о ней не говорить.

Телец

Тельцам для привлечения удачи стоит перестать стремиться к невозможному и давать себе возможность отдыхать.

Также вам нужно заниматься поисками вдохновения, потому что периодически вы теряете связь с миром и не можете настроиться на рабочий лад. Мотивация для вас является главным источником удачи.

Близнецы

Проблема Близнецов в том, что они часто надеются на то, что их план сработает, однако они по какой-то причине никогда не разрабатывают запасной план, хотя стоило бы.

Дело в том, что вы слишком самонадеянны и думаете, что ничего не может пойти не так. Порой вы ошибаетесь, что становится причиной проблем.

Рак

Ракам стоит концентрироваться на чем-то одном.

Вы часто беретесь за несколько дел, либо пытаетесь развиваться в нескольких сферах одновременно, причем в равной степени. Вам для сохранения удачи нужно просто правильно распределять дела и в целом расставлять приоритеты.

Лев

Львам нужно не бояться принимать чужую помощь, забыв о своей гордости.

Нет ничего сложного или страшного в том, чтобы сказать: "Я не могу справиться сам/сама. Помоги мне". Для этого и созданы друзья, родственники, вторая половинка. Вам нужно помнить, что один в поле не воин. По крайней мере, не всегда.

Дева

Девы часто нервничают, причем вообще без повода, а также паникуют и страдают фатализмом.

Это и отпугивает от вас удачу. По этой причине вам стоит окружать себя оптимистами и как можно меньше находиться в уединении. Когда никого рядом нет, в голову к вам лезут дурные мысли, отпугивающие фортуну. Еще вам нужно развивать усидчивость и обрести терпение.

Весы

Все, что нужно Весам, – люди вокруг и рядом. Когда рядом есть тот, кто разделяет их страсть или помогает морально справляться с трудностями, это дорогого стоит.

Также вам нужно верить своей интуиции, так как она довольно часто помогает принимать важные решения.

Скорпион

Скорпионам нужно перестать пускать пыль в глаза окружающим.

Если уж добиваться успеха, то ради себя и своих близких, а не ради того, чтобы кто-то восхищался вашими достижениями. Гордыня часто мешает вам привлекать удачу, но если вы станете чуть проще, жизнь заиграет новыми красками, да и в целом жить станет в разы проще.

Стрелец

Стрельцам удачу приносит умение фокусироваться за текущей задаче.

Вы часто откладываете дела на потом, за что всегда расплачиваетесь удачей. Если есть важный проект или задача, нужно заниматься этим сразу. Откладывать что-то на потом точно не стоит. Накопленные дела лишают вас свободного времени и хорошего настроения, а значит и удачи.

Козерог

Козероги играют в недоступность, не подпуская к себе людей.

Вы делаете это не просто так, а потому что не можете им довериться на 100%. Возможно, вам стоит стать чуть более открытыми хотя бы с теми, кто уже доказал свою преданность, честность и доброту намерений.

Водолей

Водолеев удача очень любит, но эти люди ошибочно думают, что она с ними всегда и везде.

По этой причине вы часто рискуете, причем ставя на кон абсолютно все. Этого делать точно не стоит. Чуть больше осторожности сделает вас куда более успешными. Нужно ценить удачу и не относиться к ней так, словно она обязана быть рядом.

Рыбы

Рыбам стоит перестать рассказывать посторонним людям о своих чувствах, эмоциях и планах на будущее.

Вы довольно успешны, красивы и притягательны. Поэтому у вас много врагов. Нужно научиться различать недоброжелателей и друзей, чтобы лучше понимать, кому можно доверять, а кому нет.

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