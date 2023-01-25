Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году

Каким знакам зодиака в новом 2023 году следует больше контролировать собственный бюджет и экономить, а у каких, наоборот, есть все шансы разбогатеть в год Водяного Кролика? Об этом рассказала эксперт по звездам Елизавета Небесная, сообщает Zakon.kz.

Своим финансовым гороскопом астролог поделилась с порталом FTimes.ru.



Овен

Ярким и импульсивным Овнам придется много и тяжело работать весь год.

В итоге вы останетесь довольны, ведь заработаете неплохие деньги. Однако более чем солидная сумма будет потрачена на родных и близких людей, на подарки им. В 2023 году у вас получится и заработать, и проявить щедрость, и на себя потратиться, и отложить на черный день. Но не спешите и не торопите свою прибыль – результат появится не сразу, да и не все будет получаться гладко. Главное – не бросайте начатые дела на полпути и не сдавайтесь.

Телец

Для Тельцов это будет год непростых решений и действий.

От какой-то работы, должности под влиянием обстоятельств придется отказаться. Ведь ваши родные и близкие люди потребуют от вас больше времени и заботы. Впрочем, это не особо отразится на ваших доходах. Ведь если закроется один источник заработка, то тут же откроется другой. У вас будет все хорошо с деньгами, хоть и миллионером вы тоже не станете. Одним словом, это будет год "золотой середины". Если аппетиты вырастут – доходы "подтянутся".

Близнецы

2023 год для Близнецов будет очень активным, богатым на неожиданные задачи и заботы.

Появятся новые проекты, а также возможен переход на новое место работы. В это время – а это будет, скорее всего, весна – возможны трудности с деньгами. Важно заранее определиться со своими целями, а также курсом движения и развития. И только потом действовать и набирать обороты. Обратите внимание на то, что из-за вашей импульсивности и спонтанности есть риск необдуманных и ненужных трат. Держите себя в руках.

Рак

Раки могут обрести новую работу, занять новую позицию на прежней работе, пойти на повышение.

Придется осваивать новую информацию, получать новый опыт и знания. Но вы уж постарайтесь, ведь от вашей компетенции зависит материальное благополучие и авторитет. Огромную пользу, в том числе и финансовую, принесет вам сфера общения. Ищите новых партнеров и друзей, с которыми вы вместе пойдете к успеху. В 2023 году может пригодиться ваше уникальное умение делать несколько задач одновременно – так вы сможете получить дополнительный доход. Вот только звезды не советуют вам заниматься чем-то незначительным. Занимайтесь масштабными и перспективными проектами.

Лев

Львы в 2023 году будут интересоваться очень многими процессами, делами, задачами, но только не деньгами.

В ближайший год вас ожидают волнения и стрессы. Как только вы справитесь со всем этим негативом, начнете выполнять свои обязанности более качественно и получать удовольствие от собственной работы. Не исключено, что в этом году вы получите новую должность или даже смените сферу деятельности. Для того, чтобы вам заработать неплохие деньги, нужно заниматься тем, что вам действительно приносит радость и удовлетворение, чтобы вы находились в зоне комфорта.

Дева

Девы прекрасно осознают, что в этом году точно без труда не вытащишь рыбку из труда, и денег тоже не получишь.

При этом не всегда то, чем вы занимаетесь, будет приносить вам радость, а порой даже разочарует проблемами. Вам придется поискать свое место под солнцем, новые связи и проекты. Отсеивайте сразу то, что может помешать вам достичь материального благополучия. Ведь возможности заработать 2023-й вам подарит, главное – успеть разглядеть их и не упустить. Ваше материальное благополучие в этом году всецело в ваших руках. Хорошенько обдумывайте каждую покупку и не разбрасывайтесь деньгами.

Весы

Для Весов 2023 год в материальном плане – год баланса.

Вы четко понимаете, что чем больше будете работать – тем больше денег к вам придет. Однако есть риск забросить дела и допустить ошибки из-за личных вопросов. Успеха в этом году достигнут только те представители знака, которые смогут сосредоточиться на рабочих задачах и выполнить их качественно и в срок.

Скорпион

Скорпионы смогут в этом году заработать без особого труда очень большие деньги.

Никакие обстоятельства или проблемы не помешают вам разбогатеть. Вы многое умеете и еще больше знаете, как нужно работать, чтобы получить материальное вознаграждение. Однако возможны незапланированные расходы. Поэтому сдерживайте свои покупательские амбиции и покупайте только то, что вам действительно необходимо.

Стрелец

Для Стрельцов во всех планах будет спокойный год.

Вас сейчас абсолютно все устраивает, и вы не стремитесь что-либо менять в своей жизни. И новые вершины вы брать не собираетесь. Конечно, хотелось бы больше денег, ведь они никогда не бывают лишними. Но каких-то радикальных действий вы предпринимать не станете. Главным принципом года для вас станет девиз "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

Козерог

В последнее время у Козерогов наблюдались финансовые проблемы, в том числе задолженности, кредиты и прочие обязательства.

2023 год в этом плане станет переломным для вас. Вам придется много работать, прежде всего над собой, а также пересмотреть свое отношение к заработкам и тратам. Только в случае вашей мудрости финансовая сторона вашей жизни станет гораздо более благоприятной.

Водолей

Чтобы достичь финансового успеха, Водолеям нужно искать новых партнеров и расширять контакты.

Не исключено, что в этому году вы решите расширить свою деятельность или сменить место работы. Вы точно чувствуете: пришло время менять и меняться, повышая собственную компетенцию. Вам сейчас все под силу, действуйте. Вторая половина года порадует вас увеличением доходов. Возможно повышение оклада или существенная премия. Наконец, прибыль принесут масштабные проекты.

Рыбы

Рыбы встретили 2023 год далеко не в лучшем финансовом состоянии.

Но ваша активность и прозорливость, а также внутреннее чутье помогут значительно улучшить ситуацию. Разберитесь с проблемами и ошибками прошлого, чтобы они не мешали вашим будущим достижениям. Ваше финансовое положение существенно улучшится ближе к лету. Не беритесь за новые задачи, пока не завершите начатые дела и проекты.

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