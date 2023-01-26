Токаев: Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, партии играют определяющую роль в формировании политической системы.

"Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества.

"В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона. Очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем.

"Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации.

Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях.





"Выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы". Касым-Жомарт Токаев

По состоянию на 18 января 2023 года в стране зарегистрировано 7 политических партий: