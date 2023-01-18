В Минюсте рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Министерстве юстиции рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 18 января 2023 года зарегистрировано 7 политических партий:
- Партия Amanat.
- Демократическая партия Казахстана "Ак Жол".
- Народная партия Казахстана.
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
- "Общенациональная социал-демократическая партия".
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ".
- Общественное объединение "Партия "Respublica".
Ранее стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Казахстане.
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов подтвердил возможность роспуска Парламента в январе. По его словам, роспуск может быть инициирован депутатами. После заявления о самороспуске будут объявлены следующие выборы, которые по законодательству должны состояться через два месяца после объявления.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ