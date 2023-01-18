В Минюсте рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Казахстане

В Министерстве юстиции рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 18 января 2023 года зарегистрировано 7 политических партий:

Партия Amanat. Демократическая партия Казахстана "Ак Жол". Народная партия Казахстана. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл". "Общенациональная социал-демократическая партия". Казахстанская партия зеленых "Байтақ". Общественное объединение "Партия "Respublica".

Ранее стало известно, что партию Respublica официально зарегистрировали в Казахстане.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов подтвердил возможность роспуска Парламента в январе. По его словам, роспуск может быть инициирован депутатами. После заявления о самороспуске будут объявлены следующие выборы, которые по законодательству должны состояться через два месяца после объявления.