26 января Маулен Ашимбаев вновь стал спикером Сената, сообщает Zakon.kz.

26 января Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность спикера Сената. Депутаты поддержали представленную кандидатуру.

Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист – преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

В 1993-1994 годах работал в системе Министерства печати и массовой информации.

С мая 1994-го по март 1995 года – помощник депутата Верховного совета РК.

С июня по ноябрь 1995 года – консультант Аппарата Совета Безопасности РК.

С ноября 1995-го по апрель 1999 года – старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации президента РК.

С апреля 1999-го по май 2000 года – заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности РК.

С мая 2000-го по февраль 2002 года – заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности РК – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

С февраля 2002-го по май 2005 года – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С мая 2005-го по апрель 2006 года – заместитель секретаря Совета Безопасности РК.

С апреля 2006-го по октябрь 2011 года – заместитель руководителя Администрации президента РК.

С января 2012-го по февраль 2018 года – депутат Мажилиса Парламента РК пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С февраля 2018-го по июнь 2019 года – первый заместитель председателя партии Nur Otan.

С июля по декабрь 2019 года – помощник президента РК.

C декабря 2019-го по май 2020 года – первый заместитель руководителя Администрации президента РК.

В мае 2020 года указом президента РК назначен депутатом Сената Парламента, избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан шестого созыва.