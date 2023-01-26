Токаев предложил кандидатуру Ашимбаева на должность спикера Сената

Выступая на заседании Сената 26 января 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя верхней палаты Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что его указом Маулен Ашимбаев был назначен депутатом Сената.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, на этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

"Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!" Касым-Жомарт Токаев

24 января 2023 года указом президента Касым-Жомарта Токаева были прекращены полномочия председателя Сената Парламента Казахстана Маулена Ашимбаева и 12 сенаторов. Другим указом глава государства назначил экс-председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом президент переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента. Третьим указом Касым-Жомарт Токаев назначил пятерых новых депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали: Евгений Больгерт, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповский.