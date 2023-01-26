Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге

Генеральная прокуратура провела анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года. Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года, сообщает Zakon.kz.

В Генпрокуратуре пояснили, что исполнительная надпись позволила в упрощенном порядке взыскивать бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата по договорам и другое.

Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды. Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных "серых схем".

К примеру, надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем.

"В Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид. Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд несуществующих долгов. По искам прокурора надписи отменили". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Кроме этого, в обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскали 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменили надписи на 1,2 млрд тенге.

Долги взыскивали, несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов.

В Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 млн по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене (на рассмотрении). Взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на 5 млрд тенге.

В Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 млн тенге. При этом у предприятия долг по налогам – 1,7 млрд тенге (надписи отменены).

В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий.

В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.

Прокуроры также выявили 56 исполнительных надписей на 1 млрд тенге, выписанных на основании поддельных документов, и шесть надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете.

По представлению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции аннулировало лицензии трех нотариусов, у семерых – приостановили, 44 нотариуса привлекли к дисциплинарной ответственности.

Суды удовлетворили 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 млрд тенге, еще три иска находятся на стадии рассмотрения.