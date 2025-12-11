В Казахстане разоблачили массовое оформление незаконных исполнительных надписей

В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области заявили о массовых нарушениях при вынесении нотариусами исполнительных надписей, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что исполнительная надпись представляет собой упрощенный механизм взыскания долга, применяемый лишь при условии бесспорности требований. Для ее совершения должник должен письменно признать факт неисполнения обязательства, что подтверждается нотариусом.

Однако, как показала проверка прокуроров, эти требования систематически игнорировались.

Так, в ходе анализа установлено, что на территории области два нотариуса оформили свыше 20 тысяч исполнительных надписей.

"Один из них вынес более 15 надписей без наличия договоров, расчетов задолженности и письменного признания долга со стороны граждан. Оформление таких документов осуществлялось в сговоре с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В результате таких действий жители области сталкивались с незаконным взысканием денежных средств и ухудшением кредитной истории.

В итоге нотариусы лишены лицензий.

