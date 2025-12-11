#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

В Казахстане разоблачили массовое оформление незаконных исполнительных надписей

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:38 Фото: freepik
В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области заявили о массовых нарушениях при вынесении нотариусами исполнительных надписей, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что исполнительная надпись представляет собой упрощенный механизм взыскания долга, применяемый лишь при условии бесспорности требований. Для ее совершения должник должен письменно признать факт неисполнения обязательства, что подтверждается нотариусом.

Однако, как показала проверка прокуроров, эти требования систематически игнорировались.

Так, в ходе анализа установлено, что на территории области два нотариуса оформили свыше 20 тысяч исполнительных надписей.

"Один из них вынес более 15 надписей без наличия договоров, расчетов задолженности и письменного признания долга со стороны граждан. Оформление таких документов осуществлялось в сговоре с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В результате таких действий жители области сталкивались с незаконным взысканием денежных средств и ухудшением кредитной истории.

В итоге нотариусы лишены лицензий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:38
В Казахстане оптимизируют аттестацию адвокатов и нотариусов – Сенат одобрил закон

1 октября 2025 года стало известно об утвержденных ставках за нотариальное удостоверение документов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
10:34, 26 января 2023
Генпрокуратура: В Казахстане нотариусы взыскали несуществующие долги на миллиарды тенге
Взыскивать долги по микрокредиту на основании исполнительной надписи нотариуса будут иначе
09:52, 03 октября 2023
Взыскивать долги по микрокредиту на основании исполнительной надписи нотариуса будут иначе
Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом
11:21, 05 июня 2023
Изменился порядок совершения исполнительной надписи нотариусом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: