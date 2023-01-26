В Казахстане разработали правила по применению процедуры внесудебного банкротства

Комитет госдоходов МФ РК разработал Правила и формы оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства является наличие обязательств перед банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, МФО, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1600-кратный размер МРП (5 520 000 тенге).

Также нужно соответствовать следующим условиям:

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

по обязательствам перед кредиторами, указанными в заявлении, отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления;

в отношении должника проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

неприменение процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение 7 лет на дату подачи заявления.

При этом можно подать заявление без соблюдения ряда условий, если заявитель является получателем государственной АСП в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления, а также если срок неисполнения обязательств составляет свыше пяти лет на дату подачи заявления.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются:

через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" – на бумажном носителе;

посредством веб-портала "электронного правительства" (egov.kz ) – в электронной форме;

посредством веб-приложения интернет-ресурса уполномоченного органа – в электронной форме;

посредством абонентского устройства сотовой связи – в электронной форме.

Для получения госуслуги необходимо представить следующие документы:

список кредиторов с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копия документа, подтверждающего принятие мер по проведению урегулирования или взыскания задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Как поясняется, документами, подтверждающими проведение процедуры, являются ответы банка второго уровня, филиала банка-нерезидента РК, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, об отказе в изменении условий договора банковского займа либо договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин отказа.

Срок проведения процедуры внесудебного банкротства составляет шесть месяцев со дня размещения на портале соответствующих сведений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

После процедуры банкротства граждане: