Применение процедуры внесудебного банкротства: что изменится

Министерство финансов подготовило изменения в Правила и форму оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину РК (должнику) с целью прекращения обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами (кредиторы).

При этом добавлено, что к обязательствам, указанным выше, также относятся обязательства перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществлявшими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, лишенными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензий на проведение всех банковских операций, осуществление микрофинансовой деятельности, либо исключенными из реестров микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, включая ликвидированных, в том числе находящихся на стадии ликвидации, а также иными организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц.

Как отмечается, данные изменения внесены в части расширения списка кредиторов по применению процедуры внесудебного банкротства.

Основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства являются наличие обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1600-кратный размер МРП (5 907 200 тенге в 2024 году), и соответствие в совокупности следующим условиям:

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

по обязательствам перед кредиторами, указанными в заявлении, отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления.

Дополнено, что погашением считается платеж, в сумме превышающий однократный размер МРП. Срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа по каждому договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

В данной поправке уточняется сумма платежа, которая считается погашением.

По договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, уступленным коллекторскому агентству по договору уступки права (требования), срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа до уступки права коллекторскому агентству, за исключением случаев, если коллекторским агентством не будет подтвержден иной срок отсутствия платежа.



кредитором и должником проведены процедуры по урегулированию и взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

через государственную корпорацию;

посредством веб-портала электронного правительства eGov.kz или специального мобильного приложения (дополнено).

Также в правила добавлено, что обработка заявлений о применении процедуры внесудебного банкротства осуществляется автоматически путем сверки данных регистрирующих государственных органов, организаций и кредитных бюро.

Истребование от услугополучателей документов и сведений, имеющихся в информационных системах, не допускается.

Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение срока проведения такой процедуры:

услугополучатель подал заявление о прекращении процедуры внесудебного банкротства в государственную корпорацию или посредством портала, мобильного приложения в связи с поступлением в его собственность имущества или изменением его финансового или имущественного положения, позволяющего ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами, либо заключением соглашения с кредитором об урегулировании задолженности перед кредитором;

выявлены факты сокрытия имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передачи имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества, а также сокрытия, уничтожения, фальсификации документов, отражающих сведения об имуществе;

если наступила смерть услугополучателя, вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;

дополнено:

выявлены факты несоответствия должника основаниям, указанным в статье 5 закона, в том числе по заявлению кредитора;

требования подпунктов 1, 2 и 4 настоящего пункта не относятся к должникам, применившим процедуру внесудебного банкротства.

Как поясняется, проект приказа разработан в целях приведения в соответствие с требованиями Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства", "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 августа.