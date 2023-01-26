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Фокусник сделал необычный портрет Токаева из бумаги

Фокусник сделал необычный портрет Токаева из бумаги Фото: скриншот видео
Российский иллюзионист Михаил Хам на странице в Instagram поделился оригинальным видео. На кадрах фокусник лишь с помощью бумаги и ножниц создал портрет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован 17 января.

Комментаторы с восторгом оценили действия Михаила Хама и попросили сделать еще портреты известных личностей: Аллы Пугачевой, Нурсултана Назарбаева, Владимира Путина, Садыра Жапарова, Владимира Зеленского, Димаша Кудайбергена, Эминема и других.

Одни пользователи отмечают талант Михаила, другие же с юмором заявляют, что это всего лишь фокус:

  • какой талант у человека. Словами не описать!
  • как это вообще можно сделать? Потрясающе;
  • невозможное возможно;
  • это обман зрения. Он как бы режет бумагу другую, а вместо нее потом разворачивает готовое вырезанное фото;
  • не верю;
  • монтаж!

Михаил также вырезал из бумаги портреты главной героини сериал "Уэнсдэй", исполнителя Моргенштерна и одного из основных персонажей манги "Наруто".

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Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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