Фокусник сделал необычный портрет Токаева из бумаги
Фото: скриншот видео
Российский иллюзионист Михаил Хам на странице в Instagram поделился оригинальным видео. На кадрах фокусник лишь с помощью бумаги и ножниц создал портрет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Ролик был опубликован 17 января.
Комментаторы с восторгом оценили действия Михаила Хама и попросили сделать еще портреты известных личностей: Аллы Пугачевой, Нурсултана Назарбаева, Владимира Путина, Садыра Жапарова, Владимира Зеленского, Димаша Кудайбергена, Эминема и других.
Одни пользователи отмечают талант Михаила, другие же с юмором заявляют, что это всего лишь фокус:
- какой талант у человека. Словами не описать!
- как это вообще можно сделать? Потрясающе;
- невозможное возможно;
- это обман зрения. Он как бы режет бумагу другую, а вместо нее потом разворачивает готовое вырезанное фото;
- не верю;
- монтаж!
Михаил также вырезал из бумаги портреты главной героини сериал "Уэнсдэй", исполнителя Моргенштерна и одного из основных персонажей манги "Наруто".
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