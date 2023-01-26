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Досаев пообещал сделать капремонт здания легендарного театра для детей

Досаев пообещал сделать капремонт здания легендарного театра для детей Фото: satstheatre.org.kz
26 января 2023 года на встрече акима Алматы с жителями Ауэзовского района у Ерболата Досаева горожане поинтересовались, когда обновят здание исторической сцены, камерной сцены современным театральным оборудованием, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жители Ауэзовского района напомнили градоначальнику, что Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац в 2025 году будет отмечать 80 лет.

"Театр имени Сац занимает особое место в жизни Алматы. В 2021 году здание признали историческим наследием города. Средства для капитального ремонта были выделены, но проект я забраковал. Подрядчики предлагали провести косметический ремонт, но, думаю, театр от этого не выиграет".Ерболат Досаев

По словам акима, он предложил главе государства, помимо капитального ремонта внешнего фасада, объявить конкурс на строительство пристройки.


"Новая сцена театру нужна. Мы надеемся, что конкурс, связанный с концептом и дизайном, завершим к маю текущего года. Затем перейдем к разработке проекта. Хочу заверить творческий коллектив театра, что к 80-летнему юбилею мы планируем завершить капитальный ремонт. Город получит новый театр, который будет радовать жителей".Ерболат Досаев


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