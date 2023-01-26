Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената

Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената Фото: gov.kz
26 января Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената, сообщает Zakon.kz.
"Спасибо за оказанное доверие. Это большая ответственность. Я это понимаю. Поэтому я готов приложить все свои знания, опыт для выполнения своих обязанностей", – сказал Жакип Асанов.

24 января Касым-Жомарт Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената.

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985) по специальности "Юрист".

Трудовую деятельность начал с должности стажера Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986). В разные годы работал прокурором Павлодарской области (02.2002-27.06.2003), вице-министром юстиции РК (27.06.2003-03.06.2005), заместителем генпрокурора РК (06.09.2012-25.04.2016), генпрокурором РК (25.04.2016-12.2017).

С 11 декабря 2017 года по 8 декабря 2022 года Жакип Асанов занимал должность председателя Верховного суда РК.

Читайте также

Маулен Ашимбаев вновь стал спикером Сената

Недвижимость и зарубежные счета: что указали в декларациях чиновники, депутаты и главы нацкомпаний

Илья Ильин заявил о желании возглавить Федерацию тяжелой атлетики

Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Асанов Жакип Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
экосистема Алматы, озеленение города
Проветриваемость Алматы намерены улучшить
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления