26 января Жакипа Асанова избрали вице-спикером Сената, сообщает Zakon.kz.

"Спасибо за оказанное доверие. Это большая ответственность. Я это понимаю. Поэтому я готов приложить все свои знания, опыт для выполнения своих обязанностей", – сказал Жакип Асанов.

24 января Касым-Жомарт Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената.

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985) по специальности "Юрист".

Трудовую деятельность начал с должности стажера Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986). В разные годы работал прокурором Павлодарской области (02.2002-27.06.2003), вице-министром юстиции РК (27.06.2003-03.06.2005), заместителем генпрокурора РК (06.09.2012-25.04.2016), генпрокурором РК (25.04.2016-12.2017).

С 11 декабря 2017 года по 8 декабря 2022 года Жакип Асанов занимал должность председателя Верховного суда РК.